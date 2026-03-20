Російські війська посилили тиск на низці ділянок фронту на тлі зміни погодних умов. Упродовж останніх днів кількість бойових зіткнень перевищує 200 на добу.

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Росіяни посилили тиск на фронті – Сирський

Головнокомандувач зазначив, що зі зміною погодних умов російський агресор активізував дії одразу на кількох напрямках.

Зараз дивляться

За словами Сирського, вже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200 на добу. Однак втрати противника зростають.

– Лише за вівторок-четвер знешкоджено близько 4 840 окупантів убитими та пораненими, – зазначив він.

Сирський розповів, що під час робочої поїздки до районів Південної операційної зони провів зустріч із командуванням угруповання та з командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів.

Під час наради сторони узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника та уточнили завдання для кожного підрозділу в межах зони відповідальності.

На місці було віддано необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами.

Сирський зауважив, що активність переважаючих сил противника вимагає від українських військових нових асиметричних рішень.

– Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції, – наголосив Сирський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.