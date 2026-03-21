Обсудили ключевые вопросы и дальнейшие шаги — Умеров о переговорах с США
- Украина и США провели встречу во Флориде.
- Стороны обсудили дальнейшие шаги в переговорном процессе.
- В переговорах принимали участие Арахамия, Буданов и Кислица.
Украинская делегация провела встречу с представителями США во Флориде в рамках переговорного процесса, обсудив ключевые вопросы и дальнейшие шаги.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
Переговоры во Флориде: что известно
По словам Умерова, во встрече приняли участие Давид Арахамия, Кирилл Буданов и Сергей Кислица.
Американскую сторону представляли специальный представитель президента США Стив Уиткофф, советник президента Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и советник Госдепартамента Крис Карран.
Стороны продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека.
Особое внимание уделили согласованию подходов для продвижения к практическим результатам.
По итогам первого дня переговоров украинская делегация доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Умеров поблагодарил США за вовлеченность и отметил, что работа будет продолжаться.
— Работу продолжим завтра, — подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным вопросом переговоров является готовность России к реальному завершению войны.
По его словам, украинская делегация уже провела встречу в США с представителями американской стороны, в частности со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.