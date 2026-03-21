Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального, чесного та гідного завершення війни. Особливо зараз, коли через ситуацію навколо Ірану лише зросли геополітичні проблеми.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 21 березня.

Зеленський про переговори України та США

– Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні. З американської сторони – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну Росії проти України, – заявив він.

За словами президента, війна в Україні нікому не потрібна. Команди продовжать спілкуватися завтра, сказав Зеленський.

На його думку, найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни. Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди, стверджує президент.

Зеленський про ситуацію з електрикою

– Вранці говорили з премʼєр-міністеркою Свириденко та міністром енергетики Шмигалем по ситуації після російських ударів, – сказав Зеленський.

За його словами, на Чернігівщині були значні відключення, а зараз частина регіону залишається без електрики.

Президент розповів, що ремонтні роботи тривають. Хоча був повторний удар, проте залучили необхідні сили для відновлення.

Зеленський подякував усім, хто працює заради людей та заради того, щоб було світло.

У Запоріжжі теж тривають ремонтні роботи після удару по енергетичному об’єкту, поділився президент України.

– Мають відновити постачання. Були удари у Сумській, Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях. Всюди, де це потрібно, діють підрозділи ДСНС України, аварійні та ремонтні бригади, комунальні служби. Всі працюють, – сказав він.

Зеленський про тіньовий флот РФ

Водночас цими днями є ще один сильний крок Франції: затримано танкер тіньового флоту, який Росія використовує для транспортування нафти.

За словами президента, цей танкер уже перебуває під санкціями України, Великої Британії, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Але все одно РФ його використовує, системно транспортуючи не тільки російську, але й іранську нафту.

На думку Зеленського, це реальні спільники – Росія та іранський режим, навіть у таких речах, як тіньовий флот. У них усе фактично спільне. Зупиняючи іранський режим, треба памʼятати, що й на друге зло повинен бути відповідний тиск, вважає він.

Повинен тривати тиск на агресора, поки триває війна та удари, заявив Зеленський.

– Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. Це повинно бути. Дякую Франції та всім іншим партнерам в Європі, які діють рішуче, – сказав президент.

Зеленський про прощання з Філаретом

Як додав Зеленський, вони разом з першою леді України були в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, де триває прощання з патріархом Київським і всієї Русі-України Української православної церкви Київського патріархату Філаретом.

За словами президента, він був дуже значущою людиною для України – реально історична постать.

– Енергія, характер, які змінили стільки всього. Памʼятаємо. Шануємо його внесок в українську духовну незалежність і створення помісної церкви. Світла памʼять, – резюмував Володимир Зеленський.

