Українська делегація провела зустріч із представниками США у Флориді в межах переговорного процесу, обговоривши ключові питання та подальші кроки.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Переговори у Флориді: що відомо

За словами Умєрова, у зустрічі взяли участь Давид Арахамія, Кирило Буданов і Сергій Кислиця.

Американську сторону представляли спеціальний представник президента США Стів Віткофф, радник президента Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та радник Держдепартаменту Кріс Карран.

Сторони продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку.

Окрему увагу приділили узгодженню підходів для просування до практичних результатів.

За підсумками першого дня переговорів українська делегація доповіла президенту України Володимиру Зеленському.

Умєров подякував США за залученість і зазначив, що робота триватиме.

— Роботу продовжимо завтра, — наголосив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що головним питанням переговорів є готовність Росії до реального завершення війни.

За його словами, українська команда вже провела зустріч у США з представниками американської сторони, зокрема Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

