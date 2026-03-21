В ночь на 21 марта (с 18:00 20 марта) российский враг атаковал Украину 154 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 90 из них – это Шахеды.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 21 марта

Россияне запускали дроны по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также из населенного пункта Гвардейское в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы ВСУ.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 148 вражеских дронов.

Зафиксировано попадание пяти ударных БПЛА на четырех локациях, а также падение обломков сбитых дронов на семи локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько беспилотников.

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, ночью подразделения Воздушного командования Восток уничтожили над областью 11 вражеских ударных дронов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 487-е сутки.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

