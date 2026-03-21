РФ атакувала Україну 154 дронами: як відпрацювала наша ППО
У ніч на 21 березня (з 18:00 20 березня) російський ворог атакував Україну 154 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 90 із них — це Шахеди.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака дронів на Україну 21 березня
Росіяни запускали дрони з напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, а також з населеного пункту Гвардійське, що в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи ЗСУ.
Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 148 ворожих дронів.
Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на семи локаціях.
Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих безпілотників.
Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, вночі підрозділи Повітряного командування Схід знищили над областю 11 ворожих ударних дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 487-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.