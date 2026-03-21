У ніч на 21 березня (з 18:00 20 березня) російський ворог атакував Україну 154 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 90 із них — це Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали дрони з напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, а також з населеного пункту Гвардійське, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи ЗСУ.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 148 ворожих дронів.

Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на семи локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих безпілотників.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, вночі підрозділи Повітряного командування Схід знищили над областю 11 ворожих ударних дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 487-му добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

