Російські спецслужби розробляли план, який передбачав інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, для підвищення його підтримки серед виборців.

Про це повідомляє The Washington Post, з посиланням на звіт Служби зовнішньої розвідки РФ, який отримала європейська розвідка.

Інсценування замаху на життя Орбана: що відомо

За даними The Washington Post, у звіті російської розвідки йшлося про інсценування вбивства прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з метою посилення його шансів на переобрання. Оперативники назвали цей сценарій “Gamechanger” (Переломний хід).

— Такий інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну, де ключовими темами стануть державна безпека та стабільність і захист політичної системи, — йдеться у звіті, підготовленому для головного підрозділу операцій політичного впливу Служби зовнішньої розвідки РФ.

Віктор Орбан наразі стикається з падінням рейтингу та активною опозицією, що випереджає його в опитуваннях. Водночас тривають дискусії щодо тісних контактів угорської влади з Росією та енергетичних угод із Кремлем.

На запит The Washington Post щодо стратегічного документа СВР речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що це ще один приклад дезінформації. У Службі зовнішньої розвідки РФ відмовилися коментувати план щодо Орбана.

На початку березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував відео, де застерігає доньку Шаріко про нібито загрозу з боку українців. Політик заявив, що отримав інформацію про можливі погрози на адресу його родини, однак жодних доказів не навів. У розмові він закликав близьких серйозно поставитися до ситуації та не панікувати.

Також Орбан заявляв, що президент України Володимир Зеленський нібито погрожував йому під час брифінгу 5 березня.

Тоді Зеленський висловив сподівання, що країни ЄС не блокуватимуть виділення першого траншу з €90 млрд на підтримку Україні. Він додав, що у разі перешкоджання надасть адресу такої особи українським Збройним силам, щоб вони “спілкувалися з нею своєю мовою”.

