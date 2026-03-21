Вечером 21 марта в Киеве произошли перебои с электроснабжением и водоснабжением из-за аварии в электросети.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Перебои с электричеством и водой в Киеве: что известно

По данным КГГА, аварийная ситуация возникла на электросети на левом берегу столицы.

В результате часть потребителей осталась без электроснабжения и воды.

— Из-за аварийной ситуации на электросети на левом берегу наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением, — отметили в ведомстве.

В Киевпастрансе сообщили, что из-за отсутствия напряжения в контактной сети задерживается движение троллейбусов № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50 и 50к, а также трамваев № 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

В КГГА сообщили, что специалисты уже работают над устранением повреждения.

В настоящее время ведутся восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет и воду жителям.

Точное время восстановления водо- и электроснабжения пока неизвестно.

