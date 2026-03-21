На территории Украины не будут отключать электроснабжение в течение воскресенья, 22 марта.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

По данным компании, в различных областях Украины не запланированы графики почасовых отключений света и ограничения для промышленности.

Отмечается, что потребители будут обеспечены электричеством в течение всего суток в воскресенье, 22 марта.

В то же время в Укрэнерго призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами днем в период с 10:00 до 15:00.

14 марта министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что украинские инженерные группы провели обследование списанных ТЭЦ на территории стран Европейского Союза, чтобы обеспечить необходимое для ремонта оборудование.

Кроме того, 14 февраля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для населения.

Связанные темы:

