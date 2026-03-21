По Украине не прогнозируются отключения света 22 марта
- В воскресенье, 22 марта, во всех областях Украины не планируется введение графиков почасовых отключений электроэнергии как для бытовых потребителей, так и для промышленности.
- Компания Укрэнерго подтвердила стабильную работу энергосистемы, однако призвала граждан перенести использование мощных приборов на дневные часы — с 10:00 до 15:00.
Графики отключения света на 22 марта не запланированы
В то же время в Укрэнерго призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами днем в период с 10:00 до 15:00.
14 марта министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что украинские инженерные группы провели обследование списанных ТЭЦ на территории стран Европейского Союза, чтобы обеспечить необходимое для ремонта оборудование.
Кроме того, 14 февраля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для населения.