У Києві ввечері 21 березня сталися перебої з електропостачанням і водою через аварію на електромережі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

За даними КМДА, аварійна ситуація виникла на електромережі на лівому березі столиці.

Унаслідок цього частина споживачів залишилася без електропостачання та води.

— Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням, — зазначили у відомстві.

У Київпастрансі повідомили, що через відсутність напруги в контактній мережі затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50 та 50к, а також трамваїв № 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

У КМДА повідомили, що фахівці вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло та воду мешканцям.

Точний час відновлення водо- та електропостачання наразі невідомий.

