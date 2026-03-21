В Славянске Донецкой области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве участкового офицера полиции при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Убийство полицейского в Славянске: что известно

По данным правоохранителей, 19 марта во время проверки документов мужчина открыл огонь по полицейскому наряду.

Сейчас смотрят

В результате перестрелки на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко — старший участковый офицер полиции отдела полиции №4 Краматорского районного управления полиции.

После нападения злоумышленник скрылся, и для его розыска была начата специальная полицейская операция.

Впоследствии оперативники получили информацию от местных жителей, которые заметили мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого.

В ходе обследования территории правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его.

Операцию провели оперативники уголовного розыска совместно с бойцами спецподразделения КОРД и кинологами.

Что известно о нападавшем

Задержанным оказался 50-летний житель Славянска, ранее имевший судимости.

По предварительным данным, на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

У него изъяли вещественные доказательства, в частности огнестрельное оружие.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 348 (убийство сотрудника правоохранительного органа), ст. 262 (хищение, присвоение огнестрельного оружия) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.