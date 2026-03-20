Из отдельных районов города Славянск (Донецкая область) готовят принудительную эвакуацию детей.

О подписании соответствующего приказа сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, речь идет о принудительной эвакуации детей из “наиболее уязвимых для вражеских обстрелов” районов Славянска:

Сейчас смотрят

переулки Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Бурштыновый, Г. Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А. Соловьяненко, Селянский;

улицы Вячеслава Чорновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Нарвская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезнивская, Широкая, Великодняя, Селянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сичевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская;

въезды Вячеслава Чорновола, Криничный.

— Сохранить жизнь — самое важное. Тем более – жизни и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и выезжать, — подчеркнул Филашкин.

Подписанный приказ должен согласовать Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективному реагированию на массовое перемещение населения, который ранее создал Кабинет министров.

Недавно Верховная Рада приняла законопроект, устанавливающий правила обязательной эвакуации с территорий активных и возможных боевых действий.

Согласно этому документу, эвакуация может носить как общий характер, так и касаться отдельных категорий населения. В частности речь идет о таких категориях, как дети, лица с инвалидностью, пожилые люди.

Одной из ключевых целей законопроекта было усиление защиты детей: документ определяет возможность их принудительной эвакуации в случае угрозы безопасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.