У Слов’янську Донецької області правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві дільничного офіцера поліції під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Вбивство поліцейського у Слов’янську: що відомо

За даними правоохоронців, 19 березня під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції.

Внаслідок стрілянини на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко — старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції.

Після нападу зловмисник втік, і для його розшуку було введено спеціальну поліцейську операцію.

Згодом оперативники отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

Під час обстеження території правоохоронці встановили місце перебування фігуранта та затримали його.

Операцію провели оперативники карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та кінологами.

Що відомо про нападника

Затриманим виявився 50-річний мешканець Слов’янська, який раніше мав судимості.

За попередніми даними, на момент вчинення злочину він перебував у СЗЧ.

У нього вилучили речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 348 (вбивство працівника правоохоронного органу), ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

