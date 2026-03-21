Украинская переговорная делегация прибыла в Соединенные Штаты для проведения переговоров со специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Суспильне.

Переговоры в Майами

В состав украинской делегации входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской делегации на переговорах в Майами не будет. В то же время он подчеркнул, что Москва надеется на возобновление трехстороннего формата переговоров в ближайшее время. Песков сказал, что пауза в переговорах является временной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Майами стороны обсудят подготовку будущих трехсторонних переговоров, санкции против России и работу над договорами между Украиной и США по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению страны.

Президент также подчеркнул, что недавнее снятие американских санкций по российской энергетике создает риски для Украины, ведь это означает больше денег для России на ведение войны.

Напомним, что предыдущий раунд переговоров состоялся в Женеве 17–18 февраля. Тогда договорились об обмене пленными.

