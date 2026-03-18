Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет “очень плохое предчувствие” относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке на ход войны в Украине и мирные переговоры.

Об этом украинский лидер сказал в комментарии журналистке BBC.

Зеленский о мирных переговорах

По словам президента, внимание США сейчас больше сосредоточено на событиях в регионе Ближнего Востока, чем на войне в Украине.

— У меня очень нехорошие предчувствия относительно влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, — отметил Зеленский.

Он добавил, что из-за этого дипломатические процессы и трехсторонние переговоры регулярно откладываются.

По словам главы государства, несмотря на это, переговорные группы продолжают ежедневную коммуникацию.

Президент отметил, что США предложили провести переговоры по Украине на своей территории из-за ситуации с безопасностью.

Украина согласилась на этот формат, однако российская сторона выступила против проведения встречи в США.

— Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России, — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что дальнейшая организация переговоров в значительной степени зависит от позиции американской стороны.

Отвечая на вопрос журналистов, сделали ли действия президента США Дональда Трампа мир более опасным, Зеленский воздержался от прямой оценки.

Он подчеркнул, что любой раскол в НАТО может ослабить все стороны.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что новый раунд переговоров по завершению войны планировался, однако был перенесен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, переговоры должны были состояться в ближайшие дни, но США попросили отложить встречу из-за рисков безопасности и войны в Иране.

Американская сторона предложила провести переговоры на своей территории — в Вашингтоне или Майами. Украина подтвердила готовность присоединиться к этому формату.

В то же время Россия отказалась от встречи в США и предложила альтернативные площадки, в частности Турцию или Швейцарию, однако этот вариант не поддержали в Вашингтоне.

Напомним, что последний раунд переговоров состоялся 26 февраля в Женеве.

Тогда украинская делегация работала в двух форматах — отдельно с американской стороной и в трехсторонней встрече с участием США и Швейцарии.

После начала операции США и Израиля в Иране 28 февраля дата следующей встречи неоднократно переносилась.

