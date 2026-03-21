Українська переговорна команда прибула до Сполучених Штатів для переговорів із спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом та зятрем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Суспільне.

Переговори у Маямі

До української делегації входять секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця та голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російської делегації на переговорах у Маямі не буде. Водночас він наголосив, що Москва сподівається на відновлення тристороннього формату переговорів найближчим часом. Пєсков сказав, що пауза в переговорах є тимчасовою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів у Маямі сторони обговорять підготовку майбутніх тристоронніх переговорів, санкції проти Росії та роботу над договорами між Україною та США щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення країни.

Президент також наголосив, що нещодавнє зняття американських санкцій з російської енергетики створює ризики для України, адже це означає більше грошей для Росії на ведення війни.

Нагадаємо, що попередній раунд переговорів відбувся в Женеві 17–18 лютого. Тоді домовилися про обмін полоненими.

Фото: Рустем Умєров

