Москва не будет участвовать в переговорах с участием представителей Украины и США в субботу, 21 марта.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков о предстоящих переговорах

По его словам, встреча 21 марта — это будут двусторонние контакты украинцев с американцами.

Сейчас смотрят

Песков отметил, что Москва надеется на возобновление трехстороннего формата переговоров в ближайшее время. По его словам, пауза в переговорах является временной.

Дмитрий Песков также заявил, что для энергетического перемирия Украина должна безоговорочно прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ и прекратить “энергетический шантаж других стран”.

Напомним, что предыдущий раунд переговоров состоялся в Женеве 17–18 февраля. После той встречи 5–6 марта состоялся обмен пленными по формуле 500 на 500.

9 марта президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации в Иране новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который должен был состояться в начале марта, откладывается по предложению американской стороны.

19 марта Владимир Зеленский заявил, что политическая часть украинской переговорной группы уже в пути, так как в субботу запланирована встреча в США. По его словам, американцы выражают готовность продолжить переговоры о прекращении войны России против Украины.

Источник : BBC Русская служба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.