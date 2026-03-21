США и Украина сужают круг вопросов для мирного соглашения — Уиткофф
- США назвали переговоры с Украиной во Флориде конструктивными.
- Стороны работают над сужением круга спорных вопросов.
Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры во Флориде, в ходе которых обсудили сужение круга вопросов и пути их урегулирования для достижения мирного соглашения.
Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в социальной сети X.
Заявление США о переговорах во Флориде
По словам Уиткоффа, встречя состоялась в рамках посреднических усилий и была направлена на продвижение к всеобъемлющему мирному урегулированию.
Американскую делегацию представляли сам Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и советник Госдепартамента Крис Карран.
В США подчеркнули важность продолжения диалога для решения неурегулированных вопросов.
— Мы приветствуем дальнейшее взаимодействие с целью решения нерешенных вопросов и признаем его важность для глобальной стабильности, — отметил Уиткофф.
Также он поблагодарил президента США за лидерство в продвижении переговорного процесса.
В то же время секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация во Флориде провела встречу с представителями США при участии Давида Арахамии, Кирилла Буданова и Сергея Кислицы.
По его словам, стороны обсудили ключевые вопросы переговорного процесса и дальнейшие шаги, а результаты первого дня встречи уже доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому.