Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры во Флориде, в ходе которых обсудили сужение круга вопросов и пути их урегулирования для достижения мирного соглашения.

Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в социальной сети X.

Заявление США о переговорах во Флориде

По словам Уиткоффа, встречя состоялась в рамках посреднических усилий и была направлена на продвижение к всеобъемлющему мирному урегулированию.

Сейчас смотрят

Американскую делегацию представляли сам Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и советник Госдепартамента Крис Карран.

В США подчеркнули важность продолжения диалога для решения неурегулированных вопросов.

— Мы приветствуем дальнейшее взаимодействие с целью решения нерешенных вопросов и признаем его важность для глобальной стабильности, — отметил Уиткофф.

Также он поблагодарил президента США за лидерство в продвижении переговорного процесса.

В то же время секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация во Флориде провела встречу с представителями США при участии Давида Арахамии, Кирилла Буданова и Сергея Кислицы.

По его словам, стороны обсудили ключевые вопросы переговорного процесса и дальнейшие шаги, а результаты первого дня встречи уже доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.