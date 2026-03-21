Самое главное — понять, насколько российская сторона готова к реальному, честному и достойному завершению войны. Особенно сейчас, когда из-за ситуации вокруг Ирана геополитические проблемы только усугубились.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 21 марта.

Зеленский о переговорах Украины и США

– Наша команда сейчас в Америке, сегодня уже состоялась встреча. С американской стороны – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Важно для всех нас в мире, что дипломатия продолжается и мы пытаемся закончить эту войну России против Украины, – заявил он.

По словам президента, война в Украине никому не нужна. Команды продолжат общение завтра, сказал Зеленский.

По его мнению, самое главное – понять, насколько российская сторона готова идти к реальному завершению войны. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только усугубились. Будет еще подробный доклад команды, утверждает президент.

Зеленский о ситуации с электричеством

– Утром разговаривали с премьер-министром Свириденко и министром энергетики Шмыгалем о ситуации после российских ударов, – сказал Зеленский.

По его словам, в Черниговской области произошли значительные отключения, а сейчас часть региона остается без электричества.

Президент рассказал, что ремонтные работы продолжаются. Хотя был повторный удар, однако привлекли необходимые силы для восстановления.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради людей и ради того, чтобы был свет.

В Запорожье тоже продолжаются ремонтные работы после удара по энергетическому объекту, поделился президент Украины.

– Должны восстановить подачу. Были удары в Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Везде, где это необходимо, действуют подразделения ГСЧС Украины, аварийные и ремонтные бригады, коммунальные службы. Все работают, – сказал он.

Зеленский о теневом флоте РФ

В то же время в эти дни Франция сделала еще один решительный шаг: задержан танкер теневого флота, который Россия использует для транспортировки нефти.

По словам президента, этот танкер уже находится под санкциями Украины, Великобритании, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Но все равно РФ его использует, системно транспортируя не только российскую, но и иранскую нефть.

По мнению Зеленского, это реальные союзники – Россия и иранский режим, даже в таких вещах, как теневой флот. У них фактически все общее. Останавливая иранский режим, нужно помнить, что и на второе зло должно быть соответствующее давление, считает он.

Должно продолжаться давление на агрессора, пока продолжается война и удары, заявил Зеленский.

– Мы работаем с европейскими странами, чтобы их законодательное регулирование позволяло не только останавливать такие судна, но и блокировать их и конфисковывать нефть. Это должно быть. Спасибо Франции и всем другим партнерам в Европе, которые действуют решительно, – сказал президент.

Зеленский о прощании с Филаретом

Как добавил Зеленский, они вместе с первой леди Украины были в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, где проходит прощание с патриархом Киевским и всея Руси-Украины Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

По словам президента, он был очень значимым человеком для Украины – настоящей исторической фигурой.

– Энергия, характер, которые изменили столько всего. Мы помним. Мы чтим его вклад в духовную независимость Украины и создание поместной церкви. Светлая память, – резюмировал Владимир Зеленский.

