США та Україна звужують коло питань для мирної угоди — Віткофф
Делегації США та України провели конструктивні переговори у Флориді, під час яких обговорили звуження кола питань і шляхи їхнього врегулювання для досягнення мирної угоди.
Про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X.
За словами Віткоффа, зустріч відбулася в межах посередницьких зусиль і була спрямована на просування до всеосяжного мирного врегулювання.
Американську делегацію представляли сам Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і радник Держдепартаменту Кріс Карран.
У США наголосили на важливості продовження діалогу для вирішення неврегульованих питань.
— Ми вітаємо подальшу взаємодію з метою вирішення невирішених питань і визнаємо її важливість для глобальної стабільності, — зазначив Віткофф.
Також він подякував президенту США за лідерство у просуванні переговорного процесу.
Водночас секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація у Флориді провела зустріч із представниками США за участі Давида Арахамії, Кирила Буданова та Сергія Кислиці.
За його словами, сторони обговорили ключові питання переговорного процесу та подальші кроки, а результати першого дня зустрічі вже доповіли президенту України Володимиру Зеленському.