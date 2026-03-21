Делегації США та України провели конструктивні переговори у Флориді, під час яких обговорили звуження кола питань і шляхи їхнього врегулювання для досягнення мирної угоди.

Про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X.

Заява США про переговори у Флориді

За словами Віткоффа, зустріч відбулася в межах посередницьких зусиль і була спрямована на просування до всеосяжного мирного врегулювання.

Американську делегацію представляли сам Віткофф, Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і радник Держдепартаменту Кріс Карран.

У США наголосили на важливості продовження діалогу для вирішення неврегульованих питань.

— Ми вітаємо подальшу взаємодію з метою вирішення невирішених питань і визнаємо її важливість для глобальної стабільності, — зазначив Віткофф.

Також він подякував президенту США за лідерство у просуванні переговорного процесу.

Водночас секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація у Флориді провела зустріч із представниками США за участі Давида Арахамії, Кирила Буданова та Сергія Кислиці.

За його словами, сторони обговорили ключові питання переговорного процесу та подальші кроки, а результати першого дня зустрічі вже доповіли президенту України Володимиру Зеленському.

