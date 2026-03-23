Командование российской армии пытается преувеличивать достижения на фронте и использовать эти преувеличенные данные в переговорном процессе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Президент получил доклад от руководителя ГУР Олега Иващенко. Согласно предоставленной разведкой информации, командование врага преувеличивает достижения своей армии на поле боя.

— Российское командование постоянно пытается преувеличить достижения российских войск на передовой и в дальнейшем использовать такие преувеличенные данные штаба группировки российского оккупационного контингента в переговорном процессе, — отметил президент.

Напомним, в феврале Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль пытается склонить Запад к отказу от поддержки Украины, распространяя ложные нарративы о якобы неизбежной победе России на поле боя и значительных успехах российских войск в Украине.

В отчете ISW отмечалось, что такие утверждения не соответствуют действительности.

По словам аналитиков, Россия захватывает небольшие сельские населенные пункты вдоль украинско-российской границы и представляет это как якобы доказательство силы своей армии, чтобы подкрепить ложный нарратив о неизбежности победы в войне.

В ISW считают, что российские войска осуществляют ограниченные трансграничные атаки в ранее неактивных районах севера Сумской области, пытаясь убедить Запад в том, что линия фронта в Украине рушится, а Киев должен согласиться на все требования Москвы.

На самом деле российские войска достигают незначительных успехов и при этом несут большие потери.

