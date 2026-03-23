Командування російської армії намагається перебільшувати досягнення на фронті і використовувати ці перебільшені дані у переговорному процесі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Російське командування перебільшує досягнення на фронті

Президент отримав доповідь від керівника ГУР Олега Іващенка. Згідно із наданою розвідкою інформацією, командування ворога перебільшує досягнення своєї армії на полі бою.

– Російське командування постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі, – зазначив президент.

Нагадаємо, у лютому Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль намагається схилити Захід до відмови від підтримки України, поширюючи неправдиві наративи про нібито неминучу перемогу Росії на полі бою та значні успіхи російських військ в Україні.

У звіті ISW наголошувалося, що такі твердження не відповідають дійсності.

За словами аналітиків, Росія захоплює невеликі сільські населені пункти вздовж українсько-російського кордону та подає це як нібито доказ сили своєї армії, щоб підкріпити хибний наратив про неминучість перемоги у війні.

В ISW вважають, що російські війська здійснюють обмежені транскордонні атаки в раніше неактивних районах півночі Сумської області, намагаючись переконати Захід у тому, що лінія фронту в Україні руйнується, а Київ має погодитися на всі вимоги Москви.

Насправді російські війська досягають незначних успіхів і при цьому зазнають великих втрат.

