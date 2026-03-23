Украина получила дроны JEDI Shahed Hunter: как они уничтожают Шахеды
- Силы обороны получили дроны-перехватчики JEDI Shahed Hunter, которые уже эффективно уничтожают Шахеды и другие БПЛА РФ.
- Беспилотник развивает скорость более 350 км/ч, работает на высоте до 6 км и может действовать днем и ночью.
- Система получает данные с радаров и автоматически наводится на цель, обеспечивая быстрое перехват в радиусе до 40 км.
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс JEDI Shahed Hunter украинского производства. Его ключевая задача — перехват и уничтожение российских ударных дронов типа Шахед, Герань и Гербера.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Характеристики JEDI Shahed Hunter
Отмечается, что новые дроны-перехватчики также эффективно работают против разведывательных БПЛА, в частности Zala и Supercam, что значительно расширяет возможности украинской ПВО в борьбе с воздушными угрозами.
Украинский дрон JEDI Shahed Hunter – это скоростной беспилотник коптерного типа с вертикальным взлетом. Он оснащен прочной легкой рамой, четырьмя мощными электродвигателями и емкостным аккумулятором.
При весе чуть более 4 кг дрон может нести до 500 граммов полезной нагрузки, чего достаточно для уничтожения вражеских БПЛА. Максимальная скорость превышает 350 км/ч, а рабочая высота достигает 6 км.
Для перехвата вражеских дронов JEDI Shahed Hunter интегрируется с радиолокационными системами и получает целеуказание в автоматическом режиме. Это позволяет украинскому БПЛА быстро выходить на цель и минимизировать время реагирования.
Координацию полета обеспечивает наземная станция управления, которая отвечает за стабильную связь и точность наведения. Беспилотник способен автоматически захватывать цель и сопровождать ее до момента поражения.
Дополнительно он оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет эффективно работать как днем, так и ночью.
Характеристики JEDI Shahed Hunter позволяют ему прикрывать небо от вражеских дронов в радиусе до 40 км, что делает его важным элементом системы противовоздушной обороны Украины.
Усиление борьбы с дронами является одним из ключевых приоритетов в войне. Украина стремится обнаруживать все воздушные цели в реальном времени и перехватывать большинство ракет и беспилотников, атакующих территорию страны.
