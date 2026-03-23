Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва. Його ключове завдання – перехоплення і знищення російських ударних дронів типу Шахед, Герань і Гербера.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Характеристики JEDI Shahed Hunter

Зазначається, що нові дрони-перехоплювачі також ефективно працюють проти розвідувальних БпЛА, зокрема Zala та Supercam, що значно розширює можливості української ППО у боротьбі з повітряними загрозами.

Український дрон JEDI Shahed Hunter – це швидкісний безпілотник коптерного типу з вертикальним зльотом. Він оснащений міцною легкою рамою, чотирма потужними електродвигунами та ємнісним акумулятором.

При вазі трохи більше 4 кг дрон може нести до 500 грамів корисного навантаження, чого достатньо для знищення ворожих БпЛА. Максимальна швидкість перевищує 350 км/год, а робоча висота досягає 6 км.

Для перехоплення ворожих дронів JEDI Shahed Hunter інтегрується з радіолокаційними системами та отримує цілевказання в автоматичному режимі. Це дозволяє українському БпЛА швидко виходити на ціль і мінімізувати час реагування.

Координацію польоту забезпечує наземна станція управління, яка відповідає за стабільний зв’язок і точність наведення. Безпілотник здатен автоматично захоплювати ціль та супроводжувати її до моменту ураження.

Додатково він оснащений денною та тепловізійною камерами, що дозволяє ефективно працювати як вдень, так і вночі.

Характеристики JEDI Shahed Hunter дозволяють йому прикривати небо від ворожих дронів у радіусі до 40 км, що робить його важливим елементом системи протиповітряної оборони України.

Посилення боротьби з дронами є одним із ключових пріоритетів у війні. Україна прагне виявляти всі повітряні цілі в реальному часі та перехоплювати більшість ракет і безпілотників, що атакують територію країни.

Джерело : Міноборони

