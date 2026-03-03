Украинская экспертиза в защите от ударных беспилотников Shahed сейчас является крупнейшей в мире. Именно Shahed – это самый большой вызов на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 3 марта.

Зеленский о ситуации с Ираном

– На уровне наших команд – украинской и Эмиратов, Катара, других государств – мы будем определять, как все вместе можем обеспечить большую защиту жизни. Понятно, почему в Украину поступает столько обращений, – сказал Зеленский.

Но любое подобное сотрудничество для защиты партнеров может быть только без уменьшения собственного потенциала в Украине, утверждает президент.

По его словам, война России против Украины и враждебные удары продолжаются, поэтому защита украинцев – это первоочередной приоритет.

Зеленский сегодня разговаривал с лидерами стран, которые сейчас подвергаются ударам со стороны Ирана, в частности, с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, с Эмиром Катара.

– Мы продолжим такую дипломатическую работу с регионом Ближнего Востока и Залива. Украина солидарна со всеми, кто противостоит распространению войн и насилия. Иранский режим десятилетиями вкладывался в то, что разрушало жизнь соседей и всех остальных, до кого мог дотянуться, – утверждает он.

Именно на такой почве они стали союзниками россиян в войне против Украины, подчеркнул президент.

Каждый Shahed в украинском небе доказывает, что иранский режим должен отвечать за свои попытки уничтожать жизни и людей. Важно, чтобы защитники жизни взяли верх в этом противостоянии, убежден Зеленский.

Кроме того, президент говорил с Урсулой фон дер Ляйен, в частности, о ситуации вокруг Ирана и всех вызовах.

– Также – по нашим двусторонним вопросам с Евросоюзом. Украина выполняет свои обязательства. Мы ожидаем такого же справедливого и искреннего отношения к Украине, интересам наших людей, – утверждает он.

Зеленский о подготовке к следующей зиме

Сегодня Владимир Зеленский провел специальное заседание СНБО с участием не только центральной власти, правоохранителей и военных, но и представителей областей Украины.

По его словам, были все наши регионы, крупнейшие города, по каждому подготовлен конкретный план: энергетика, критическая инфраструктура, логистика – на следующую зиму.

– К сожалению, кроме Киева – столица оказалась не готова. Но этот вызов мы преодолеем, – сказал президент.

Фактически для всех регионов сейчас одна и общая задача на следующую зиму и ближайшее время: весной россияне не собираются уменьшать количество и цинизм ударов, а также готовятся бить по критической инфраструктуре.

Конечно, Украина прошла эту зиму, а некоторые общины и города смогли достичь больших результатов в защите и поддержке людей. Однако некоторые совсем не справились, как это видели украинцы, сказал Зеленский.

По мнению президента, сейчас нужно взять весь лучший опыт из регионов, подробные задачи для военных и дипломатии, реализовать две части общегосударственной стратегии.

В частности, стоит подготовиться к ударам в ближайшее время и на следующую зиму так, чтобы не было катастроф и проблем, как этой зимой.

По его словам, должны быть альтернативные средства генерации и теплоснабжения, дополнительные источники энергии и реальная защита, учитывая силу всех угроз.

Президент Украины поблагодарил каждый регион, руководителей городов и общины, которые уже представили свои планы устойчивости.

Кроме этого, Зеленский выразил благодарность правительству за работу этой зимой и за правильный подход в работе на следующий отопительный сезон.

– Есть то, что мы должны сделать на своем уровне в Украине. Конкретная работа – это самые большие задачи у общин и военных. Есть задачи по ПВО и строительству защитных сооружений. Также понятно, о чем договариваться с партнерами на следующий отопительный сезон, – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Нафтогаз, все энергетические компании, каждую ремонтную бригаду, компанию Укрзализныця, ГСЧС Украины – всех, кто работал, чтобы люди смогли пережить эту зиму.

По его словам, Украина получала необходимый импорт газа и электричества, увеличивая соответствующие возможности.

Также финансовая работа с партнерами была налажена качественно. Так должно быть и в дальнейшем, считает президент.

– Конечно, сейчас из-за войны с иранским режимом есть вызовы, связанные с ростом цен на энергоресурсы, объемами необходимых поставок средств ПВО для Украины. Но на это у нас должны быть адекватные ответы. Все вместе в государстве должны ради этого работать, – резюмировал президент.

