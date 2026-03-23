В Украине разрабатывают механизм, который ограничит доступ военнослужащих к азартным играм на время действия военного положения.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Ограничение доступа военных к азартным играм

– Продолжаем системную борьбу с лудоманией. Наша цель — защитить военных и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости, – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минцифры, совместно с Министерством обороны Украины подготовлен механизм, который ограничит участие военнослужащих в азартных играх на время военного положения.

Система будет работать по принципу верификации: при попытке входа данные пользователя будут сверяться с реестрами военнослужащих и лиц, имеющих ограничения на азартные игры.

В случае обнаружения лица в этих списках доступ к платформе будет мгновенно заблокирован.

Как утверждают в Минцифры, статус военнослужащего останется в тайне, ведь организаторы игр получат лишь отказ в доступе без объяснения причин и утечки персональных данных.

Ответственным за внедрение нового механизма назначено государственное агентство PlayCity, являющееся регулятором рынка азартных игр.

Связанные темы:

