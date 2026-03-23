В Украине ограничат доступ военных к азартным играм: как будет работать механизм
- Минцифры совместно с Минобороны разработали систему автоматического ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на время военного положения.
- Механизм предусматривает мгновенную верификацию через реестры. В то же время статус военнослужащего останется конфиденциальным для игорных платформ.
В Украине разрабатывают механизм, который ограничит доступ военнослужащих к азартным играм на время действия военного положения.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
– Продолжаем системную борьбу с лудоманией. Наша цель — защитить военных и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости, – говорится в сообщении.
Как уточнили в Минцифры, совместно с Министерством обороны Украины подготовлен механизм, который ограничит участие военнослужащих в азартных играх на время военного положения.
Система будет работать по принципу верификации: при попытке входа данные пользователя будут сверяться с реестрами военнослужащих и лиц, имеющих ограничения на азартные игры.
В случае обнаружения лица в этих списках доступ к платформе будет мгновенно заблокирован.
Как утверждают в Минцифры, статус военнослужащего останется в тайне, ведь организаторы игр получат лишь отказ в доступе без объяснения причин и утечки персональных данных.
Ответственным за внедрение нового механизма назначено государственное агентство PlayCity, являющееся регулятором рынка азартных игр.