В Україні обмежать доступ військових до азартних ігор: як працюватиме механізм
- Мінцифри спільно з Міноборони розробили систему автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану.
- Механізм передбачає миттєву верифікацію через реєстри. Водночас статус військового залишатиметься конфіденційним для гральних платформ.
В Україні готують механізм, який обмежить доступ військовослужбовців до азартних ігор під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Обмеження доступу військових до азартних ігор
– Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета — захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності, – йдеться у повідомленні.
Як уточнили у Мінцифри, разом із Міністерством оборони України підготували механізм, який обмежить участь військовослужбовців в азартних іграх на час воєнного стану.
Система працюватиме за принципом верифікації: під час спроби входу дані користувача звірятимуть із реєстрами військовослужбовців та осіб, що мають обмеження на азартні ігри.
У разі виявлення особи в цих переліках доступ до платформи миттєво буде заблоковано.
Як стверджують у Мінцифри, статус військового залишиться таємницею, адже організатори ігор отримають лише відмову в доступі без пояснення причин та витоку персональних даних.
Запровадженням нового механізму призначили відповідальним державне агентство PlayCity, що є регулятором ринку азартних ігор.