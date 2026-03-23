В Україні готують механізм, який обмежить доступ військовослужбовців до азартних ігор під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Обмеження доступу військових до азартних ігор

– Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета — захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності, – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Мінцифри, разом із Міністерством оборони України підготували механізм, який обмежить участь військовослужбовців в азартних іграх на час воєнного стану.

Зараз дивляться

Система працюватиме за принципом верифікації: під час спроби входу дані користувача звірятимуть із реєстрами військовослужбовців та осіб, що мають обмеження на азартні ігри.

У разі виявлення особи в цих переліках доступ до платформи миттєво буде заблоковано.

Як стверджують у Мінцифри, статус військового залишиться таємницею, адже організатори ігор отримають лише відмову в доступі без пояснення причин та витоку персональних даних.

Запровадженням нового механізму призначили відповідальним державне агентство PlayCity, що є регулятором ринку азартних ігор.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.