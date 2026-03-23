Президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в ночь на вторник, поскольку, по данным разведки, российские оккупанты могут готовить массированный удар по территории Украины.

Зеленский предупредил о возможном массированном ударе РФ

— Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар, — сказал Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 марта.

Президент добавил, что силам противовоздушной обороны уже даны необходимые распоряжения.

Глава государства также заявил о задержании лиц, подозреваемых в подготовке покушений, однако подробностей не раскрыл.

— Постоянно ведется работа и против агентурных сетей врага. В частности, сегодня был доклад о ликвидации именно таких сетей российского влияния, которые действовали через религиозные общины, — отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня на докладе присутствовал генерал-майор, первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад.

Президент отметил, что удалось предотвратить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения. Были произведены соответствующие задержания.

— Детали сейчас публично говорить не можем, но я благодарен СБУ за эту защиту наших людей, — подчеркнул Зеленский.

