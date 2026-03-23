Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги в ніч на вівторок, оскільки, за даними розвідки, російські окупанти можуть готувати масований удар по території України.

Зеленський попередив про можливий масований удар РФ

– Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 23 березня.

Президент додав, що силам протиповітряної оборони вже надали необхідні розпорядження.

Глава держави також заявив про затримання осіб, яких підозрюють у підготовці замахів, однак подробиць не розкрив.

– Постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога. Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти, – зазначив глава держави.

Він додав, що сьогодні на доповіді був генерал-майор, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад.

Президент зазначив, що вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання.

– Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей, – наголосив Зеленський.

