Отопительный сезон в Запорожской области завершается в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру и нескольких масштабных отключений электроэнергии. Эта зима стала серьезным испытанием для региона, однако коммунальным службам удалось обеспечить стабильное предоставление тепла, воды и других базовых услуг.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, критического коллапса систем жизнеобеспечения удалось избежать.

Что известно о завершении отопительного сезона в Запорожье в 2026 году

Решение об отключении отопления в Запорожье принимается с учетом среднесуточной температуры воздуха. Согласно постановлению Кабинета Министров № 830, отопительный сезон завершается, если среднесуточная температура в течение трех суток подряд превышает +8 °C.

Запорожье постепенно готовится к завершению отопительного сезона, ведь весна уже начинает брать верх. На первом плане сейчас стоят экономия энергоресурсов и поддержание комфорта в домах, поэтому жители с нетерпением ждут официального решения о прекращении теплоснабжения.

Ориентировочно отключение тепла может начаться в последнюю неделю марта, что даст возможность жителям немного сократить расходы на коммунальные услуги в этот непростой период.

Основываясь на актуальных синоптических прогнозах, можно назвать возможные даты завершения сезона. Ожидается, что отопление в Запорожье отключат ориентировочно с 25 по 31 марта. Согласно действующим нормам, для этого среднесуточная температура воздуха должна стабильно превышать +8°C в течение трех суток подряд.

Во многих многоквартирных домах сейчас установлены счетчики тепла, поэтому владельцы квартир или ОСМД могут самостоятельно регулировать подачу тепла. Это означает, что в более теплые дни можно уменьшать температуру в помещениях и не тратить лишнюю энергию.

Подготовка к следующему отопительному сезону

В регионе уже начали активную подготовку к сезону 2026–2027 годов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, работы начались заблаговременно во исполнение поручений Президента и Премьер-министра Украины, чтобы область была максимально готова к возможным вызовам следующей зимы.

Главный акцент сделан на защите критической инфраструктуры и повышении энергонезависимости. В настоящее время продолжается строительство защитных сооружений на ключевых объектах, обеспечивающих жизнедеятельность общин.

Параллельно внедряются альтернативные источники энергии, чтобы уменьшить зависимость от централизованных сетей.

При поддержке международных партнеров область получит 59 когенерационных установок общей мощностью 115 МВт. Они позволят одновременно производить тепло и электроэнергию, что значительно усилит автономность региона в случае чрезвычайных ситуаций.

Более того, запланировано строительство 28 коммунальных солнечных электростанций суммарной мощностью 2,5 МВт. Их установят на базе больниц, учебных заведений и коммунальных предприятий.

