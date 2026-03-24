В настоящее время в Украине образовательный процесс в разных регионах организован по-разному, и всё зависит от ситуации с безопасностью. В тех областях, где существуют риски, введена смешанная форма обучения: дети часть времени учатся очно, а часть — дистанционно.

На этом фоне участились случаи, когда ученики пропускают занятия без уважительных причин.

В то же время в сети активно распространяется информация о якобы автоматических штрафах для родителей за пропуски детей в школе. Многих родителей обеспокоило заявление министра образования и науки Оксена Лисового о том, что ответственные органы планируют более жестко реагировать на случаи, когда дети без уважительных причин пропускают занятия в школе.

— Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и далее совместно с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения, — сказал Лисовый на пресс-конференции.

Существуют ли штрафы за пропуск в школе

В Ювенальной полиции Украины опровергли слухи про автоматические штрафы и объяснили реальную ситуацию.

В частности, правоохранители подчеркивают, что информация о штрафах за пропуски в школе и каждый прогул является ложной и искажает суть последних изменений в законодательстве.

В полиции пояснили, что на самом деле речь идет об обновлении порядка учета детей, которые по определенным причинам вообще не охвачены обучением. Соответствующие изменения были утверждены постановлением Кабинета Министров №241 от 25 февраля 2026 года.

В случае, если ребенок длительное время не посещает учебное заведение без уважительных причин, а связь с родителями отсутствует, учебные заведения передают информацию в соответствующие службы и полицию.

Это делается для того, чтобы выяснить обстоятельства, проверить условия проживания ребенка и, при необходимости, помочь вернуть его к обучению.

При этом участие ювенальной полиции не означает автоматического наказания — правоохранители привлекаются только в сложных случаях, когда существует риск нарушения права ребенка на образование. Таким образом, правоохранители не будут налагать штрафы за прогулы в школе, если имеются уважительные причины и поддерживается связь с родителями.

Важно, что привлечение родителей к административной ответственности возможно только тогда, когда доказано неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей. За пропуски в школе штрафы будут налагаться в соответствии с законодательством и только после проверки и правовой оценки ситуации.

Когда все же могут оштрафовать родителей

Помощник юриста Игорь Фигорнюк из Адвокатского бюро Ивана Хомича объяснил УНИАН, что штрафы за прогулы возможны, но не автоматически за каждый пропуск.

По его словам, прямой нормы, которая предусматривала бы наказание именно за отдельные прогулы, в законодательстве нет. В то же время ответственность наступает за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, что предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Речь идет о случаях, когда ребенок систематически не посещает школу без уважительных причин, в частности более 10 дней подряд. В такой ситуации родителей могут привлечь к ответственности.

Если нарушение зафиксировано впервые, родителей могут либо предупредить об ответственности за пропуски занятий ребенком, либо оформить соответствующий административный протокол.

за первое нарушение — штраф от 850 до 1 700 грн;

за повторное в течение года — от 1 700 до 5 100 грн.

Кроме того, юрист отмечает, что обязанность обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования закреплена в Семейном кодексе Украины. Именно невыполнение этой обязанности и может стать основанием для наложения штрафов за пропуски занятий.

