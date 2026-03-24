Наразі в Україні освітній процес у різних регіонах організований по-різному і усе залежить від безпекової ситуації. У тих областях, де є ризики, запроваджено змішану форму навчання: діти частину часу навчаються очно, а частину дистанційно.

На цьому тлі почастішали випадки, коли учні не відвідують заняття без поважних причин.

Водночас у мережі активно поширюється інформація про нібито автоматичні штрафи для батьків за пропуски в школі дітей. Багатьох батьків занепокоїла заява міністра освіти та науки Оксена Лісового про те, що відповідальні органи планують жорсткіше реагувати на випадки, коли діти без поважних причин пропускають заняття у школі.

Зараз дивляться

– Ми фіксуємо порушення права дитини на освіту, і далі з Ювенальною поліцією працюємо над причиною такого порушення, – сказав Лісовий на прес-конференції.

Що відомо про штрафи за прогули та чи дійсно каратимуть батьків, читайте в нашому матеріалі.

Чи є штрафи за пропуск в школі

У Ювенальній поліції України спростували чутки про автоматичні штрафи та пояснили реальну ситуацію.

Зокрема, правоохоронці наголошують, що інформація про штрафи за пропуски в школі та кожен прогул є неправдивою і викривлює суть останніх змін у законодавстві.

У поліції пояснили, що насправді йдеться про оновлення порядку обліку дітей, які з певних причин взагалі не охоплені навчанням. Відповідні зміни були затверджені постановою Кабінету Міністрів №241 від 25 лютого 2026 року.

У разі, якщо дитина тривалий час не відвідує навчальний заклад без поважних причин, а зв’язок із батьками відсутній, заклади освіти передають інформацію до відповідних служб і поліції.

Це робиться для того, щоб з’ясувати обставини, перевірити умови проживання дитини та, за потреби, допомогти повернути її до навчання.

При цьому участь ювенальної поліції не означає автоматичне покарання — правоохоронці залучаються лише у складних випадках, коли є ризик порушення права дитини на освіту. Отже правоохоронці не накладатимуть штраф за прогули в школі, якщо є поважні причини і зв’язок з батьками.

Важливо, що притягнення батьків до адміністративної відповідальності можливе лише тоді, коли доведено невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей. За пропуски в школі штрафи накладатимуть відповідно до законодавства, і лише після перевірки та правової оцінки ситуації.

Коли все ж можуть оштрафувати батьків

Помічник юриста Ігор Фігорнюк з Адвокатського бюро Івана Хомича пояснив УНІАН, що штрафи за прогули можливі, але не автоматично за кожен пропуск.

За його словами, прямої норми, яка б передбачала покарання саме за окремі прогули, в законодавстві немає. Водночас відповідальність настає за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей, що передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про випадки, коли дитина систематично не відвідує школу без поважних причин, зокрема понад 10 днів поспіль. У такій ситуації батьків можуть притягнути до відповідальності.

Якщо порушення зафіксовано вперше, батьків можуть або попередити про відповідальність за пропуски занять дитиною, або ж оформити відповідний адміністративний протокол.

за перше порушення — штраф від 850 до 1 700 грн;

за повторне протягом року — від 1 700 до 5 100 грн.

Також правник наголошує, що обов’язок забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти закріплений у Сімейному кодексі України. Саме невиконання цього обов’язку і може стати підставою для застосування штрафів за прогули.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.