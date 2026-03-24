В Украине раскрыли агентурно-боевую сеть России, которая шпионила за ВСУ, готовила теракты и заказные убийства.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Разоблачение агентурной сети РФ

Под личным руководством первого заместителя главы СБУ Александра Поклада нейтрализована боевая группа Главного разведывательного управления России.

По данным СБУ, во время спецоперации ликвидирован вооруженный киллер, оказавший сопротивление, а также задержаны более 10 участников вражеской ячейки.

Агентурная сеть из 10 человек шпионила за Силами обороны в Донецкой и Харьковской областях. Фигуранты собирали информацию о дислокации техники и личного состава ВСУ, а также фиксировали последствия российских обстрелов для отчетности перед врагом.

Как сообщили в СБУ, фигуранты готовили убийства известных лиц в различных регионах Украины.

Среди них — советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, который с 2014 года воюет за Украину.

Злоумышленники готовили их убийство, выслеживая адреса проживания и ежедневные маршруты военных и общественных деятелей. Собранную информацию они передавали резиденту группы.

Роль координатора выполнял судебный эксперт из Полтавы, завербованный военной разведкой РФ. Он собирал и систематизировал разведданные для отчетности кураторам, после чего оккупанты удаленно передавали киллеру подробные маршруты и адреса “целей”.

Как сообщили в СБУ, киллер, который оказался выходцем из оккупированной Донецкой области, прошел специальную подготовку на базе ГРУ РФ перед отправкой на подконтрольную Украине территорию.

Его задачей было изготовление и установка взрывчатки возле жилья или автомобилей жертв. Если же взрыв не срабатывал, то российские кураторы приказывали исполнителю расстреливать “цели” в упор.

Кроме того, в Краматорске российские агенты получили задание определить заведение общественного питания, где часто бывают украинские защитники, чтобы совершить там теракт. Взрывное устройство для этого им сбросили с беспилотника в заранее оговоренном месте.

В процессе обысков правоохранители обнаружили неопровержимые доказательства сотрудничества с Россией: арсенал оружия, боеприпасы, а также компьютеры, диктофоны и камеры наблюдения, на которых зафиксировали работу агентов на пользу врага.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 114-2 (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (Подготовка к террористическому акту, совершенная по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время всем фигурантам избрана мера пресечения — арест без права освобождения под залог. За содеянное им грозит пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

