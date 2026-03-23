Служба безопасности Украины и Национальная полиция по горячим следам за несколько часов задержали исполнителя теракта в Буче, произошедшего сегодня ранним утром.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сегодня в 05:35 на спецлинию 112 поступило сообщение о взрыве на одной из улиц Бучи. После прибытия на место экстренных служб раздался еще один взрыв.

Сотрудники СБУ и Нацполиции по горячим следам задержали исполнителя теракта, которым оказался 21-летний местный житель. По предварительной информации, его завербовали российские спецслужбы через интернет.

Мужчина получил от россиян инструкцию по изготовлению двух взрывных устройств. Для взрыва к каждому из взрывных устройств агент прикрепил мобильные телефоны.

Затем подозреваемый заложил взрывные устройства под скамейкой у входа в подъезд жилого дома и возле мусорного контейнера.

По словам подозреваемого, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Спустя некоторое время этот знакомый начал шантажировать молодого человека, сообщили в полиции Киевской области.

Напомним, что в результате взрывов в Буче легкие ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов.

По факту теракта в Буче правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Ведется следствие.

Источник : СБУ

