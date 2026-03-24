В Україні викрили агентурно-бойову мережу Росії, яка шпигувала за ЗСУ, готувала теракти та замовні вбивства.

Про це повідомляють Служба безпеки України та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Викриття агентурної мережі РФ

Під особистим керівництвом першого заступника очільника СБУ Олександра Поклада нейтралізовано бойову групу Головного розвідувального управління Росії.

За даними СБУ, під час спецоперації ліквідовано озброєного кілера, який чинив опір, а також затримано понад 10 учасників ворожого осередку.

Агентурна мережа з 10 осіб шпигувала за Силами оборони на Донеччині та Харківщині. Фігуранти збирали інформацію про дислокацію техніки й особового складу ЗСУ, а також фіксували наслідки російських обстрілів для звітування ворогу.

Як розповіли СБУ, фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах України.

Серед них – радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

Зловмисники готували їхнє вбивство, вистежуючи адреси проживання та щоденні маршрути військових і публічних діячів. Зібрану інформацію вони передавали резиденту групи.

Роль координатора виконував судовий експерт із Полтави, завербований воєнною розвідкою РФ. Він збирав та систематизував розвіддані для звітування кураторам, після чого окупанти дистанційно передавали кілеру детальні маршрути та адреси “цілей”.

Як зазначили у СБУ, кілер, який виявився вихідцем з окупованої Донеччини, пройшов спецпідготовку на базі ГРУ РФ перед відправленням на підконтрольну України територію.

Його завданням було виготовлення та встановлення вибухівки біля житла чи автівок жертв. Якщо ж підрив не спрацьовував, то російські куратори наказали виконавцю розстрілювати “цілі” впритул.

Доповнюється…

