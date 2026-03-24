По Украине не планируются отключения света 25 марта
- В среду, 25 марта, во всех областях Украины графики почасовых отключений электроэнергии не будут применяться ни к населению, ни к промышленности.
- Несмотря на стабильную ситуацию в энергосистеме, Укрэнерго призывает потребителей перенести работу энергоемких приборов на дневной период — с 10:00 до 15:00.
Во всех областях Украины не будут отключать электричество для потребителей в течение среды, 25 марта.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Хотя свет должен быть в течение всего суток, однако в компании просят потребителей перенести работу мощных приборов на дневное время – в период с 10:00 до 15:00.
Утром 24 марта в Укрэнерго сообщали о ночной ракетно-дроновой атаке российских войск на объекты украинской энергосистемы, в результате которой произошли отключения электроэнергии в Одесской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.