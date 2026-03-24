Во всех областях Украины не будут отключать электричество для потребителей в течение среды, 25 марта.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

По информации компании, в среду, 25 марта, ограничения электроснабжения не предусмотрены.

В Укрэнерго отмечают, что не планируют применять графики отключений света для населения и промышленности.

Хотя свет должен быть в течение всего суток, однако в компании просят потребителей перенести работу мощных приборов на дневное время – в период с 10:00 до 15:00.

Утром 24 марта в Укрэнерго сообщали о ночной ракетно-дроновой атаке российских войск на объекты украинской энергосистемы, в результате которой произошли отключения электроэнергии в Одесской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

