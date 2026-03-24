У всіх областях України не відключатимуть електрику для споживачів протягом середи, 25 березня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 25 березня не заплановані

За інформацією компанії, у середу, 25 березня, обмеження електроенергії не передбачені.

Зараз дивляться

В Укренерго зазначають, що не планують застосовувати графіки відключень світла для населення та промисловості.

Хоча світло має бути протягом усієї доби, проте в компанії просять споживачів перенести роботу потужних приладів на денний час – у період з 10:00 до 15:00.

Вранці 24 березня в Укренерго повідомляли про нічну ракетно-дронову атаку російських військ на об’єкти української енергосистеми, внаслідок чого були знеструмлення в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Полтавській і Сумській областях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.