По Україні не плануються відключення світла 25 березня
У всіх областях України не відключатимуть електрику для споживачів протягом середи, 25 березня.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
За інформацією компанії, у середу, 25 березня, обмеження електроенергії не передбачені.
В Укренерго зазначають, що не планують застосовувати графіки відключень світла для населення та промисловості.
Хоча світло має бути протягом усієї доби, проте в компанії просять споживачів перенести роботу потужних приладів на денний час – у період з 10:00 до 15:00.
Вранці 24 березня в Укренерго повідомляли про нічну ракетно-дронову атаку російських військ на об’єкти української енергосистеми, внаслідок чого були знеструмлення в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Полтавській і Сумській областях.