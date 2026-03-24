Погода в Ужгороде в апреле 2026 года: весеннее тепло и возможные похолодания
- Атмосферная циркуляция будет приводить к чередованию теплых и холодных фронтов.
- Предгорья и долины будут способствовать накоплению холодного воздуха ночью.
- Местные дожди и похолодания будут возникать под влиянием атмосферных фронтов и рельефа Закарпатья.
Ужгород расположен в широкой долине, граничащей с Карпатами на севере и северо-западе. Горы играют важную роль в формировании местной погоды.
Чего ожидать от погоды в ближайшие дни
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой погоды следует ожидать в ближайшие дни. По их прогнозам, с 24 по 27 марта будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому осадков в большинстве регионов не предвидится.
Лишь на юго-востоке страны влияние области пониженного давления с Черного моря может вызвать местами небольшой дождь.
Ветер с северо-востока будет приносить прохладный воздух, из-за чего ночью местами возможны заморозки, кроме юга, где температура останется выше нуля. Днем ожидается постепенное потепление до 11–19° по Цельсию.
В Закарпатском областном центре по гидрометеорологии предупреждают, что в ближайшие дни в Закарпатье возможны заморозки на поверхности почвы. В то же время в течение дня температура будет постепенно повышаться, и воздух прогреется до комфортной температуры.
Что будет влиять на погоду в Ужгороде в апреле
Весна 2026 года в Украине началась с заметного потепления, и эту тенденцию подтверждают данные Copernicus Climate Change Service (C3S) и European Centre for Medium‑Range Weather Forecasts (ECMWF).
Эти международные службы составляют сезонные прогнозы, оценивая температуру, атмосферную циркуляцию и осадки на основе глобальных моделей. Они не дают точных ежедневных значений, однако позволяют определить вероятностные тенденции на ближайшие месяцы.
Сезонные данные C3S показывают, что в апреле 2026 года в Европе, в частности в Украине, будет преобладать тенденция к температурам выше средних климатических норм. Это означает, что общий фон погоды будет теплее, чем обычно в это время года.
Прогнозы учитывают влияние крупных атмосферных систем, циркуляцию струйного течения, а также температуру поверхности океанов, которая определяет, какие воздушные массы придут на континент.
Модели SEAS5 среднесрочных европейских прогнозов анализируют начальные условия, чтобы оценить, как будут меняться температуры и атмосферные фронты.
Погода в Ужгороде на апрель: синоптическая ситуация
Апрель — переходный месяц от зимы к полноценной весне. В это время атмосферная циркуляция над Европой обычно нестабильна, ведь теплые антициклоны сменяются прохладными фронтами, приходящими с Атлантики. Эти фронты приносят осадки и резкие колебания температуры.
По прогнозам C3S, в апреле 2026 года, вероятно, чаще будут преобладать теплые воздушные массы с юго-запада, однако холодные фронты с севера и северо-запада время от времени будут вызывать кратковременные похолодания.
Такие перепады типичны для Закарпатья и могут проявляться в виде холодных ночей.
Прогноз погоды в Ужгороде на апрель
Долина, в которой расположен Ужгород, способствует накоплению холодного воздуха ночью. Поэтому ранние часы будут прохладными даже в периоды общего потепления.
Кроме того, большое количество рек и влажность почвы весной повышают испарение, что может формировать дополнительную облачность и осадки. Когда воздушные массы движутся через горные хребты, они охлаждаются, и в предгорьях выпадают осадки.
На основе климатических средних данных и прогнозов C3S/ECMWF в апреле 2026 года в Ужгороде ожидаются:
- Максимальные средние температуры: +16…+17 °C
- Минимальные средние температуры: +5…+6 °C