Ужгород расположен в широкой долине, граничащей с Карпатами на севере и северо-западе. Горы играют важную роль в формировании местной погоды.

Чего ожидать от погоды в ближайшие дни

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой погоды следует ожидать в ближайшие дни. По их прогнозам, с 24 по 27 марта будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому осадков в большинстве регионов не предвидится.

Лишь на юго-востоке страны влияние области пониженного давления с Черного моря может вызвать местами небольшой дождь.

Ветер с северо-востока будет приносить прохладный воздух, из-за чего ночью местами возможны заморозки, кроме юга, где температура останется выше нуля. Днем ожидается постепенное потепление до 11–19° по Цельсию.

В Закарпатском областном центре по гидрометеорологии предупреждают, что в ближайшие дни в Закарпатье возможны заморозки на поверхности почвы. В то же время в течение дня температура будет постепенно повышаться, и воздух прогреется до комфортной температуры.

Что будет влиять на погоду в Ужгороде в апреле

Весна 2026 года в Украине началась с заметного потепления, и эту тенденцию подтверждают данные Copernicus Climate Change Service (C3S) и European Centre for Medium‑Range Weather Forecasts (ECMWF).

Эти международные службы составляют сезонные прогнозы, оценивая температуру, атмосферную циркуляцию и осадки на основе глобальных моделей. Они не дают точных ежедневных значений, однако позволяют определить вероятностные тенденции на ближайшие месяцы.

Сезонные данные C3S показывают, что в апреле 2026 года в Европе, в частности в Украине, будет преобладать тенденция к температурам выше средних климатических норм. Это означает, что общий фон погоды будет теплее, чем обычно в это время года.

Прогнозы учитывают влияние крупных атмосферных систем, циркуляцию струйного течения, а также температуру поверхности океанов, которая определяет, какие воздушные массы придут на континент.

Модели SEAS5 среднесрочных европейских прогнозов анализируют начальные условия, чтобы оценить, как будут меняться температуры и атмосферные фронты.

Погода в Ужгороде на апрель: синоптическая ситуация

Апрель — переходный месяц от зимы к полноценной весне. В это время атмосферная циркуляция над Европой обычно нестабильна, ведь теплые антициклоны сменяются прохладными фронтами, приходящими с Атлантики. Эти фронты приносят осадки и резкие колебания температуры.

По прогнозам C3S, в апреле 2026 года, вероятно, чаще будут преобладать теплые воздушные массы с юго-запада, однако холодные фронты с севера и северо-запада время от времени будут вызывать кратковременные похолодания.

Такие перепады типичны для Закарпатья и могут проявляться в виде холодных ночей.

Прогноз погоды в Ужгороде на апрель

Долина, в которой расположен Ужгород, способствует накоплению холодного воздуха ночью. Поэтому ранние часы будут прохладными даже в периоды общего потепления.

Кроме того, большое количество рек и влажность почвы весной повышают испарение, что может формировать дополнительную облачность и осадки. Когда воздушные массы движутся через горные хребты, они охлаждаются, и в предгорьях выпадают осадки.

На основе климатических средних данных и прогнозов C3S/ECMWF в апреле 2026 года в Ужгороде ожидаются:

Максимальные средние температуры: +16…+17 °C

Минимальные средние температуры: +5…+6 °C

