Ужгород розташований у широкій долині, що межує з Карпатами на півночі та північному заході. Гори відіграють важливу роль у формуванні місцевої погоди.

Чого очікувати від погоди найближчими днями

У Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якої погоди слід очікувати найближчими днями. За їхніми прогнозами, з 24 по 27 березня переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому опадів у більшості регіонів не передбачається.

Лише на південному сході країни вплив області зниженого тиску з Чорного моря може спричинити місцями невеликий дощ.

Вітер із північно-східного напрямку приноситиме прохолодне повітря, через що вночі місцями можливі заморозки, крім півдня, де температура залишатиметься вище нуля. Удень очікується поступове потепління до 11–19° за Цельсієм.

У Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології попереджають, що найближчими днями на Закарпатті можливі заморозки на поверхні ґрунту. Водночас упродовж дня температура поступово підвищуватиметься, і повітря прогріватиметься до комфортної температури.

Що впливатиме на погоду в Ужгороді у квітні

Весна 2026 року в Україні розпочалася з помітного потепління, і цей тренд підтверджують дані Copernicus Climate Change Service (C3S) та European Centre for Medium‑Range Weather Forecasts (ECMWF).

Ці міжнародні сервіси створюють сезонні прогнози, оцінюючи температуру, атмосферну циркуляцію та опади на основі глобальних моделей. Вони не дають точних щоденних значень, проте дозволяють визначити ймовірнісні тенденції на найближчі місяці.

Сезонні дані C3S показують, що в квітні 2026 року в Європі, зокрема в Україні, переважатиме тенденція до температур вище середніх кліматичних норм. Це означає, що загальний фон погоди буде тепліший, ніж зазвичай у цю пору року.

Прогнози враховують вплив великих атмосферних систем, циркуляцію струменевого потоку, а також температуру поверхні океанів, що визначає, які повітряні маси прийдуть на континент.

Моделі SEAS5 середньострокових європейських прогнозів аналізують початкові умови, щоб оцінити, як будуть змінюватися температури та атмосферні фронти.

Погода в Ужгороді на квітень: синоптична ситуація

Квітень — перехідний місяць від зими до повноцінної весни. У цей час атмосферна циркуляція над Європою зазвичай нестабільна, адже теплі антициклони змінюються прохолодними фронтами, що приходять із Атлантики. Ці фронти приносять опади і різкі коливання температури.

За прогнозами C3S, у квітні 2026 року ймовірно частіше переважатимуть теплі повітряні маси з південного заходу, проте холодні фронти з півночі і північного заходу час від часу спричинятимуть короткочасні похолодання.

Такі перепади типові для Закарпаття і можуть проявлятися у вигляді холодних ночей.

Прогноз погоди в Ужгороді на квітень

Долина, у якій розташований Ужгород, сприяє накопиченню холодного повітря вночі. Тому ранні години будуть прохолодними навіть у періоди загального потепління.

Крім того, велика кількість річок і вологості ґрунту навесні підвищує випаровування, що може формувати додаткову хмарність і опади. Коли повітряні маси рухаються через гірські хребти, вони охолоджуються, і в передгір’ях випадають опади.

На основі кліматичних середніх даних і прогнозів C3S/ECMWF у квітні 2026 року в Ужгороді очікуються:

Максимальні дані середньої температура: +16…+17 °C

Мінімальні дані середньої температура: +5…+6 °C

