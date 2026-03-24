Во время сдачи национального мультипредметного теста участники иногда замечают неточности в заданиях. Хотя система тестирования в Украине предусматривает многоуровневую проверку, полностью исключить человеческий фактор или технические сбои невозможно.

В Украинском центре оценки качества образования поясняют, что такие случаи единичны, но для них существует четкий алгоритм действий.

Что делать, если обнаружили ошибку в задании на НМТ и как будут засчитывать баллы, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Бывают ли ошибки в заданиях на НМТ

Как рассказала руководительница УЦОЯО Татьяна Вакуленко в интервью для РБК, разработка тестов для НМТ — это сложный и многоуровневый процесс. Задания создают сертифицированные авторы, прошедшие специальную подготовку по тестологии и хорошо знающие учебные программы.

Каждое задание проверяют как минимум два независимых эксперта. Они оценивают соответствие программе, корректность формулировки и отсутствие ошибок. После этого задания проходят апробацию, их тестируют на учениках или студентах.

Далее подключаются специалисты по психометрии. Они анализируют статистику выполнения: сложность задания, его способность отличать сильных участников от слабых, логику ответов. Только после этого принимается окончательное решение, включать ли задание в тест.

Именно поэтому системные или критические ошибки практически не встречаются. В то же время в любой большой системе иногда возможны мелкие неточности, например, опечатки или технические сбои.

Ошибка в задании на НМТ: что делать

Если участник НМТ заметил некорректное задание, главное — не прерывать тестирование. Необходимо:

сообщить об этой проблеме инструктору в аудитории;

запомнить или записать номер задания;

продолжить выполнение теста.

В УЦОЯО подчеркивают, что даже если задание вызывает сомнения, не стоит тратить на него все время, ведь такие случаи проверяются отдельно после завершения экзамена.

Что делать, если вы нашли ошибку в НМТ: куда обращаться

Участнику не нужно самостоятельно подавать сложные заявления во время теста.

Достаточно:

обратиться к инструктору сразу в аудитории;

сообщить о подозрительном задании;

при необходимости, после теста подать обращение через установленные каналы УЦОЯО.

Вся информация о возможных ошибках фиксируется и передается на проверку специалистам.

Как проверяют спорные задания

После завершения тестовой сессии все спорные задания анализируют специалисты УЦОЯО. Если они подтверждают, что задание содержит ошибку или некорректную формулировку, его передают на рассмотрение апелляционной комиссии.

Именно комиссия принимает окончательное решение о том, как учитывать это задание в результатах.

Как зачисляют результаты участников

В случае подтверждения ошибки возможны два варианта:

Аннулирование задания. Его исключают из подсчета, чтобы оно не влияло на результат.

Зачисление баллов всем. Правильный ответ могут зачесть всем участникам, независимо от их выбора.

В Центре подчеркивают, что решения обычно принимаются в пользу абитуриентов, чтобы ни один из них не оказался в неравных условиях.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.