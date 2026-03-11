5 марта в Украине началась регистрация на национальный мультипредметный тест 2026 года — именно этот экзамен будут сдавать абитуриенты в университеты. Основная сессия тестирования пройдет в мае и июне.

После старта регистрации у многих абитуриентов возник вопрос: от чего зависит дата сдачи НМТ. Например, могут ли те, кто зарегистрировался в начале марта, попасть на первые дни проведения НМТ. Детали узнавайте в нашем материале.

Зависит ли дата сдачи НМТ от даты регистрации тестирования

Многие выпускники хотят понять, от чего зависит дата сдачи НМТ в 2026 году и можно ли повлиять на день прохождения теста. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила, что такой связи нет. По ее словам, дата регистрации не определяет день сдачи экзамена.

То есть даже если абитуриент зарегистрируется в первый день кампании, это вовсе не означает, что он будет сдавать тест в начале сессии. Ему могут назначить дату и в конце периода проведения НМТ.

От чего зависит дата сдачи НМТ:

Дата сдачи экзамена не привязана к тому, когда именно участник подал заявку.

Ее определяют автоматически после завершения регистрации с помощью внутреннего алгоритма УЦОЯО.

При распределении учитывают ситуацию с безопасностью, количество доступных мест во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ), а также общий график проведения сессии.

В то же время организаторы постараются учесть ситуацию выпускников прошлых лет, которые также будут проходить тестирование в мае.

Больше контроля и новые правила проведения НМТ 2026

В 2026 году организацию тестирования планируют усилить. В Центре оценивания качества образования отмечают, что главная цель — сделать процедуру максимально честной и прозрачной.

В частности, в пунктах тестирования планируют использовать металлоискатели. Это нужно для того, чтобы участники не могли пронести с собой телефоны, беспроводные наушники или другие устройства, которые могут использоваться для подсказок или связи с внешним миром.

Также во время тестирования планируют применять специальные технические решения, которые будут блокировать доступ к интернету на компьютерах, где участники будут проходить тест. Все это, по словам организаторов, должно уменьшить риски нарушений и обеспечить равные условия для всех участников.

Как зарегистрироваться на НМТ в 2026 году

Основной период регистрации продлится с 5 марта по 2 апреля 2026 года. Чтобы подать заявку, будущим участникам нужно создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Это можно сделать через приложение Дія или заполнив специальную форму в регистрационном сервисе или в Дія.

Для выпускников школ 2026 года также предусмотрено дополнительное требование — при регистрации нужно будет предоставить справку из своего учебного заведения, подтверждающую, что они заканчивают обучение в этом году.

После создания кабинета абитуриентам рекомендуется регулярно его проверять, ведь именно там будет появляться вся важная информация: подтверждение регистрации, дата и место сдачи теста и другие детали проведения НМТ.

Напомним, что пересдать НМТ в 2026 году из-за низкого результата нельзя. Если абитуриент получил невысокий балл во время основной сессии, повторно пройти тестирование в этом же году уже не получится — придется ждать следующей вступительной кампании.

В то же время возможность сдать тест позже имеют участники, которые не смогли пройти НМТ во время основной сессии по уважительным причинам. В таком случае они могут принять участие в дополнительной сессии тестирования.

