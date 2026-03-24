Під час складання національного мультипредметного тесту учасники іноді помічають неточності у завданнях. Хоча система тестування в Україні має багаторівневу перевірку, повністю виключити людський фактор або технічні збої неможливо.

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснюють, що такі випадки поодинокі, але для них існує чіткий алгоритм дій.

Що робити, якщо знайшов помилку у завданні на НМТ та як зараховуватимуть бали, читайте в нашому матеріалі.

Чи бувають помилки у завданнях на НМТ

Як розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко в інтерв’ю для РБК, розробка тестів для НМТ — це складний і багаторівневий процес. Завдання створюють сертифіковані автори, які пройшли спеціальну підготовку з тестології та добре знають навчальні програми.

Кожне завдання перевіряють щонайменше два незалежні експерти. Вони оцінюють відповідність програмі, коректність формулювання та відсутність помилок. Після цього завдання проходять апробацію, їх тестують на учнях або студентах.

Далі підключаються фахівці з психометрії. Вони аналізують статистику виконання: складність завдання, його здатність відрізняти сильніших учасників від слабших, логіку відповідей. Лише після цього ухвалюється остаточне рішення, чи включати завдання до тесту.

Саме тому системні або критичні помилки практично не трапляються. Водночас у будь-якій великій системі іноді можливі дрібні неточності, наприклад, описки або технічні збої.

Помилка у завданні на НМТ: що робити

Якщо учасник НМТ побачив некоректне завдання, головне, не зупиняти тестування. Необхідно:

повідомити про проблему інструктора в аудиторії;

запам’ятати або зафіксувати номер завдання;

продовжити виконання тесту.

В УЦОЯО наголошують, навіть якщо завдання викликає сумніви, не варто витрачати на нього весь час, адже такі випадки перевіряють окремо після завершення іспиту.

Що робити, якщо ви знайшли помилку в НМТ: куди звертатися

Учаснику не потрібно самостійно подавати складні заяви під час тесту.

Достатньо:

звернутися до інструктора одразу в аудиторії;

повідомити про підозріле завдання;

за потреби, після тесту подати звернення через встановлені канали УЦОЯО.

Уся інформація про можливі помилки фіксується і передається на перевірку фахівцям.

Як перевіряють спірні завдання

Після завершення тестової сесії всі спірні завдання аналізують спеціалісти УЦОЯО. Якщо вони підтверджують, що завдання містить помилку або некоректне формулювання, його передають на розгляд апеляційної комісії.

Саме комісія ухвалює остаточне рішення щодо того, як враховувати це завдання в результатах.

Як зараховують результати учасників

У разі підтвердження помилки можливі два варіанти:

Анулювання завдання. Його виключають із підрахунку, щоб воно не впливало на результат.

Зарахування балів усім. Правильну відповідь можуть зарахувати всім учасникам, незалежно від їхнього вибору.

У Центрі підкреслюють, що рішення зазвичай ухвалюють на користь вступників, щоб жоден із них не опинився в нерівних умовах.

