ЗАЭС снова на грани: станция потеряла одну из линий питания
- Запорожская АЭС потеряла одну из двух линий электропередачи и работает только на резервном питании.
- В МАГАТЭ предупреждают о росте рисков для ядерной безопасности из-за нестабильного электроснабжения.
- Руководитель агентства Рафаэль Гросси инициирует переговоры по ремонту поврежденной линии.
Оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция вновь потеряла одну из ключевых линий электропередачи и зависит только от резервного питания, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
Речь идет об отключении линии 750 кВ Днепровская, в результате чего станция осталась подключенной только к резервной линии Ферросплавная-1 330 кВ, восстановленной после ремонта менее трех недель назад.
– Сегодня украинская ЗАЭС потеряла связь с ЛЭП 750 кВ Днепровская, оставшись зависимой от единой резервной линии внешнего питания, – говорится в сообщении МАГАТЭ в сети Х.
В МАГАТЭ подчеркивают, что такая ситуация повышает риски для ядерной безопасности.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси планирует переговоры с обеими сторонами о введении локального прекращения огня для ремонта поврежденной инфраструктуры.
В то же время в НАЭК Энергоатом отмечают, что Украина продолжает обеспечивать электропитание для нужд станции даже во время оккупации. Из-за остановки генерации ЗАЭС потери энергосистемы уже оцениваются в сотни миллиардов гривен.