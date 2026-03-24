ЗАЭС снова осталась на одной из двух линий электропередачи

Оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция вновь потеряла одну из ключевых линий электропередачи и зависит только от резервного питания, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Речь идет об отключении линии 750 кВ Днепровская, в результате чего станция осталась подключенной только к резервной линии Ферросплавная-1 330 кВ, восстановленной после ремонта менее трех недель назад.

Сейчас смотрят

– Сегодня украинская ЗАЭС потеряла связь с ЛЭП 750 кВ Днепровская, оставшись зависимой от единой резервной линии внешнего питания, – говорится в сообщении МАГАТЭ в сети Х.

В МАГАТЭ подчеркивают, что такая ситуация повышает риски для ядерной безопасности.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси планирует переговоры с обеими сторонами о введении локального прекращения огня для ремонта поврежденной инфраструктуры.

В то же время в НАЭК Энергоатом отмечают, что Украина продолжает обеспечивать электропитание для нужд станции даже во время оккупации. Из-за остановки генерации ЗАЭС потери энергосистемы уже оцениваются в сотни миллиардов гривен.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.