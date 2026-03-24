ЗАЕС знову на межі: станція втратила одну з ліній живлення
- Запорізька АЕС втратила одну з двох ліній електропередачі та працює лише на резервному живленні.
- У МАГАТЕ попереджають про зростання ризиків для ядерної безпеки через нестабільне електропостачання.
- Очільник агентства Рафаель Гроссі ініціює переговори для ремонту пошкодженої лінії.
Окупована Росією Запорізька атомна електростанція знову втратила одну з ключових ліній електропередачі та наразі залежить лише від резервного живлення, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
Йдеться про відключення лінії 750 кВ Дніпровська, унаслідок чого станція залишилася підключеною лише до резервної лінії Феросплавна-1 330 кВ, яку відновили після ремонту менше трьох тижнів тому.
– Сьогодні українська ЗАЕС втратила зв’язок з ЛЕП 750 кВ Дніпровська, залишившись залежною від єдиної резервної лінії зовнішнього живлення, – йдеться в повідомленні МАГАТЕ в мережі Х.
У МАГАТЕ наголошують, що така ситуація підвищує ризики для ядерної безпеки.
Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі планує переговори з обома сторонами щодо запровадження локального припинення вогню для ремонту пошкодженої інфраструктури.
Водночас в НАЕК Енергоатом зазначають, що Україна продовжує забезпечувати електроживлення для потреб станції навіть під час окупації. Через зупинку генерації ЗАЕС втрати енергосистеми вже оцінюються у сотні мільярдів гривень.