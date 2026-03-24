ЗАЕС знову залишилась на одній з двох ліній електропередачі

Окупована Росією Запорізька атомна електростанція знову втратила одну з ключових ліній електропередачі та наразі залежить лише від резервного живлення, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Йдеться про відключення лінії 750 кВ Дніпровська, унаслідок чого станція залишилася підключеною лише до резервної лінії Феросплавна-1 330 кВ, яку відновили після ремонту менше трьох тижнів тому.

– Сьогодні українська ЗАЕС втратила зв’язок з ЛЕП 750 кВ Дніпровська, залишившись залежною від єдиної резервної лінії зовнішнього живлення, – йдеться в повідомленні МАГАТЕ в мережі Х.

У МАГАТЕ наголошують, що така ситуація підвищує ризики для ядерної безпеки.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі планує переговори з обома сторонами щодо запровадження локального припинення вогню для ремонту пошкодженої інфраструктури.

Водночас в НАЕК Енергоатом зазначають, що Україна продовжує забезпечувати електроживлення для потреб станції навіть під час окупації. Через зупинку генерації ЗАЕС втрати енергосистеми вже оцінюються у сотні мільярдів гривень.

Пов'язані теми:

