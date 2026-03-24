Российская Федерация продолжает полномасштабную войну против Украины и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и затягивает войну на Ближнем Востоке, а также готовится к новым конфликтам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встреч в США.

Зеленский о подготовке РФ к новым конфликтам

– Показательно, что во время доклада наших переговорщиков Россия запустила новую волну Shahed против Украины, – заявил Зеленский.

По словам президента, украинская команда доложила о том, что реально звучало со стороны американской стороны во Флориде, в частности, акценты, возможности и трудности.

По его мнению, наиболее важно проработать гарантии безопасности так, чтобы они позволили приблизиться к окончанию войны. Именно в безопасности заключается ключ к миру, считает он.

Как утверждает Зеленский, геополитическая ситуация осложнилась из-за войны против Ирана, в результате чего, к сожалению, Россия обрела большую уверенность.

Но фундаментальные обстоятельства не изменились: Россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в том регионе, заявил президент.

Кроме того, Россия также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных регионах нужно остановить, убежден Зеленский.

– И это могут сделать только все вместе: Америка, Европа и другие глобальные субъекты. Нужны встречи на уровне лидеров, чтобы действительно все решить, – сказал президент Украины.

Зеленский поручил украинской делегации продолжать максимально активно работать с партнерами, чтобы сделать дипломатию содержательной и решать гуманитарные вопросы, такие как обмен военнопленными.

Также президент Украины поручил проинформировать европейских и канадских партнеров о встречах с американской стороной во Флориде.

Фото : Офис президента

