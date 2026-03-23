Летнее наступление РФ, территориальный вопрос и дальнейшие шаги: итоги переговоров Украины и США

Факты ICTV проанализировали вместе с главой правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фесенко, какой сценарий развития событий на ближайшие два–три месяца является наиболее реалистичным и есть ли шанс, что в скором времени состоится трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России.

Переговоры Украины и США во Флориде

В течение 21–22 марта во Флориде продолжались интенсивные переговоры с представителями США. В состав украинской делегации вошли Рустем Умеров, Давид Арахамия, Кирилл Буданов и Сергей Кислица. Стороны сосредоточились на дальнейших шагах в рамках двустороннего переговорного трека.

Сейчас смотрят

В состав делегации США вошли спецпредставители президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран.

Стороны согласовали дальнейшие шаги переговорного процесса и сосредоточились на синхронизации подходов. Главная цель – перевести обсуждение ключевых вопросов в плоскость реальных результатов.

Есть сигналы о возможном возобновлении процессов обмена, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это было бы прекрасной новостью и реальным показателем того, что дипломатический путь приносит плоды.

Может ли состояться трехсторонняя встреча с РФ

– Конечно, Вашингтон хочет оставаться главным посредником. Мы тоже заинтересованы в таком формате. Не заинтересована Москва. Москва хочет вести переговоры только с американцами. Не с нами. Главная причина – не война в Иране. Именно позиция Москвы и кризис в переговорном процессе являются главной причиной нынешней паузы в переговорах в трехстороннем формате, – заявил политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, это только вопрос времени, когда эти переговоры возобновятся. Ведь американская сторона хочет возобновить эти переговоры, и Украина также это поддерживает, объяснил политолог.

– И не имеет значения, когда это произойдет. Через неделю, две или через три недели. Главное, чтобы они возобновились. Почему не имеет значения? Потому что переговоры могут возобновиться, но в ближайшее время, пока идет война в Иране и у россиян снова есть иллюзия относительно летнего наступления, нет оснований ожидать каких-либо результатов от переговоров в любом формате, – подчеркнул Фесенко.

По его словам, переговоры могут возобновиться, однако не стоит ожидать результата в течение ближайших месяцев, потому что российский диктатор Владимир Путин сейчас не заинтересован в прекращении войны.

Как отметил Фесенко, у главы Кремля, к сожалению, есть стимулы продолжать войну, а не договариваться, имея в виду ситуацию на нефтяном рынке.

По мнению политолога, россияне будут выдвигать те же требования, что и раньше. Как свидетельствуют некоторые российские источники, требования РФ могут даже усиливаться, сказал политолог. То есть речь идет уже не только о Донбассе, но и о ряде других требований, утверждает Фесенко.

– Вот как было сейчас, когда речь шла о так называемой формуле Анкориджа, россияне там говорили только о Донбассе. Но они не снимали свои позиции. Нет ни одного сообщения или публично-официального подтверждения, что они, например, отказались от претензий на Запорожье и Херсон. И то же самое с другими требованиями, касающимися демилитаризации, денацификации и прочего. Там у них широкий список, – сказал он.

Вопрос заключается только во времени и тактике: когда, как и в каком объеме россияне будут выдвигать другие требования. По мнению Фесенко, американцы наивно полагают, что все сводится к Донбассу, однако он опроверг такое мнение.

Как выглядит наиболее реалистичный сценарий на ближайшие месяцы

Отвечая на вопрос о том, каким может быть наиболее реалистичный сценарий развития событий в течение ближайших двух-трех месяцев, Фесенко подчеркнул, что произойдет продолжение и даже эскалация войны, а также попытки наступательных действий со стороны России.

– Это уже начинается. Они будут пытаться начать масштабное летнее наступление. Это основной сценарий. Переговоры могут возобновиться, но результата от них не будет. Пока ключевым пунктом переговоров будет территориальный вопрос Донбасса – это тупик. Это гарантированный негативный результат, – утверждает он.

Пока американцы будут поддерживать этот алгоритм переговоров, согласно которому в первую очередь нужно договориться о территориальном вопросе, то все это гарантированный негативный результат, подчеркнул политолог. Фесенко не ожидает, что в ближайшие месяцы произойдут масштабные изменения.

– Мой прогноз: если там вдруг не произойдет чего-то неожиданного, я не рассчитываю на изменение переговорной ситуации как минимум до осени. До сентября точно, – резюмировал политолог.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.