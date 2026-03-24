Російська Федерація продовжує повномасштабну війну проти України та дестабілізацію в Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними та затягує війну на Близькому Сході, а також готується до нових конфліктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей у США.

Зеленський про підготовку РФ до нових конфліктів

– Показово, що в час доповіді наших переговірників Росія запустила нову хвилю Shahed проти України, – заявив Зеленський.

За словами президента, українська команда доповіла про те, що реально звучало від американської сторони у Флориді, зокрема, акценти, можливості та труднощі.

На його думку, найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці полягає ключ до миру, вважає він.

Як стверджує Зеленський, геополітична ситуація ускладнилась через війну проти Ірану, внаслідок чого, на жаль, Росія отримала більше впевненості.

Але фундаментальні обставини не змінилися: Росія продовжує цю війну і дестабілізацію в Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, заявив президент.

Крім цього, Росія також готується до нових конфліктів найближчими роками. Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти, переконаний Зеленський.

– І це можуть зробити тільки всі разом: Америка, Європа та інші глобальні субʼєкти. Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити, – сказав президент України.

Зеленський доручив українській команді максимально активно працювати далі з партнерами, щоб зробити дипломатію змістовною і вирішувати гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими.

Також президент України доручив проінформувати європейських та канадійських партнерів щодо зустрічей з американською стороною у Флориді.

Фото : Офис президента

