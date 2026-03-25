В Черниговской области после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения остались около 150 тыс. потребителей.

Об этом сообщили в АО Черниговоблэнерго.

Отключение электроэнергии в Черниговской области 25 марта: что известно

Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Черниговском районе.

В результате атаки повреждена инфраструктура энергосистемы.

Без электроэнергии остались около 150 тыс. абонентов в городе Чернигов и прилегающем районе.

В компании отметили, что попадание вызвало мгновенный дефицит мощности в сети.

Энергетики уже мобилизовали аварийные бригады для ликвидации последствий.

В то же время приступить к полноценным восстановительным работам они смогут только после стабилизации обстановки.

Жителей призывают следить за официальной информацией и подготовиться к возможным временным отключениям.

