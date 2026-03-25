Масштабный блэкаут в Черниговской области: 150 тысяч потребителей без света
- Россия атаковала энергообъект в Черниговской области.
- Без света остались около 150 тыс. потребителей.
- Повреждена инфраструктура в Черниговском районе.
В Черниговской области после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения остались около 150 тыс. потребителей.
Об этом сообщили в АО Черниговоблэнерго.
Отключение электроэнергии в Черниговской области 25 марта: что известно
Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Черниговском районе.
В результате атаки повреждена инфраструктура энергосистемы.
Без электроэнергии остались около 150 тыс. абонентов в городе Чернигов и прилегающем районе.
В компании отметили, что попадание вызвало мгновенный дефицит мощности в сети.
Энергетики уже мобилизовали аварийные бригады для ликвидации последствий.
В то же время приступить к полноценным восстановительным работам они смогут только после стабилизации обстановки.
Жителей призывают следить за официальной информацией и подготовиться к возможным временным отключениям.