У Чернігівській області після ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру без електропостачання залишилися близько 150 тис. споживачів.

Про це повідомили в АТ Чернігівобленерго.

Блекаут на Чернігівщині 25 березня: що відомо

Російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Чернігівському районі.

Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру енергосистеми.

Без електроенергії залишилися близько 150 тис. абонентів у місті Чернігів та прилеглому районі.

У компанії зазначили, що влучання спричинило миттєвий дефіцит потужності в мережі.

Енергетики вже мобілізували аварійні бригади для ліквідації наслідків.

Водночас розпочати повноцінні відновлювальні роботи зможуть лише після стабілізації безпекової ситуації.

Мешканців закликають стежити за офіційною інформацією та підготуватися до можливих тимчасових відключень.

