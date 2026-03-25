Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что команда министерства готовит пакет изменений, касающихся мобилизации, самовольного оставления части (СОЧ), а также отдельные нововведения для штурмовиков и пехотинцев.

Какие изменения готовит МОУ

Михаил Федоров отметил, что провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, действующих на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.

Стороны обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы:

продолжительность пребывания на позициях;

сложность мероприятий и выходов;

осложненную логистику под постоянными атаками дронов;

дефицит людей;

качество подготовки военнослужащих;

обеспечение дронами и необходимой техникой;

моральный дух и связь на передовой.

Также Федоров отметил, что состоялся краш-тест решений, которые готовит команда министерства для армии.

По его словам, речь идет о пакете конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.

– По поручению президента, совместно с военными работаем над тем, чтобы увеличить потери России и укрепить наши позиции на фронте, – подытожил он.

Напомним, Минобороны увеличивает количество мультикоптеров и разрабатывает дроны с ИИ.

