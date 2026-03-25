Новые правила мобилизации и СЗЧ: какие изменения готовит Минобороны
- Минобороны готовит пакет изменений в мобилизации и решения по самовольному оставлению части (СОЧ) после консультаций с военными.
- Отдельные нововведения коснутся штурмовиков и пехотинцев – в частности сроков службы, условий пребывания на позициях и денежного обеспечения.
- Изменения формируются на основе проблем фронта: дефицита людей, сложной логистики, атак дронов, качества подготовки и морального состояния военных.
Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что команда министерства готовит пакет изменений, касающихся мобилизации, самовольного оставления части (СОЧ), а также отдельные нововведения для штурмовиков и пехотинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Какие изменения готовит МОУ
Михаил Федоров отметил, что провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, действующих на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.
Стороны обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы:
- продолжительность пребывания на позициях;
- сложность мероприятий и выходов;
- осложненную логистику под постоянными атаками дронов;
- дефицит людей;
- качество подготовки военнослужащих;
- обеспечение дронами и необходимой техникой;
- моральный дух и связь на передовой.
Также Федоров отметил, что состоялся краш-тест решений, которые готовит команда министерства для армии.
По его словам, речь идет о пакете конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.
– По поручению президента, совместно с военными работаем над тем, чтобы увеличить потери России и укрепить наши позиции на фронте, – подытожил он.
