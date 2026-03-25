Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что команда министерства готовит пакет изменений, касающихся мобилизации, самовольного оставления части (СОЧ), а также отдельные нововведения для штурмовиков и пехотинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Какие изменения готовит МОУ

Михаил Федоров отметил, что провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, действующих на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.

Стороны обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы: 

  • продолжительность пребывания на позициях;
  • сложность мероприятий и выходов;
  • осложненную логистику под постоянными атаками дронов;
  • дефицит людей;
  • качество подготовки военнослужащих;
  • обеспечение дронами и необходимой техникой;
  • моральный дух и связь на передовой.

Также Федоров отметил, что состоялся краш-тест решений, которые готовит команда министерства для армии.

По его словам, речь идет о пакете конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.

– По поручению президента, совместно с военными работаем над тем, чтобы увеличить потери России и укрепить наши позиции на фронте, – подытожил он.

Напомним, Минобороны увеличивает количество мультикоптеров и разрабатывает дроны с ИИ.

Читайте также
Штраф за СЗЧ или уголовная статья: что ждет нарушителя
штраф за сзч

Связанные темы:

Война в УкраинеМіноборони УкраїниМобилизацияШтурм
